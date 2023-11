Musica e calcio piangono Gianni Marangon. Oggi l’addio, in campo un minuto di silenzio

"Festa triste. Festa un po’ sgomenta. Ci è mancato un amico carissimo. A suo modo una colonna. Senza una colonna si vacilla. Ma poi pensi che lui non vorrebbe (eufemismo: ti darebbe del semo). E allora avanti". Così l’assessore Massimo Bellei onorava la memoria di "Giannone" Marangon, morto a soli 48 anni, factotum da 20 del Calerno Calcio e deejay per passione. Proprio ieri sera avrebbe dovuto suonare come Dj Mistero alla Santilio in Festa Winter Edition in piazza, facendo da apripista a Dj Cerla.

Giannone è deceduto per attacco cardiaco nella casa dove abitava con uno dei due fratelli. Oggi ai funerali, accanto alla famiglia biologica, ci sarà la sua grande famiglia sociale: giocatori, ex calciatori e dirigenti sportivi che lo hanno avuto accanto come supporto morale con la sua allegria, disponibilità e bontà d’animo, e fisico con il suo occuparsi di tutta la "logistica" di allenamenti e partite. Dopo la Lnd, il Gruppo Vandelli, anche la Reggiana manda un messaggio di condoglianze e "si unisce al mondo del calcio reggiano nel dolore per la scomparsa di Gianni". Tutto il suo tempo libero era dedicato al mixer (anche durante il lockdown non aveva fatto mancare il suo supporto) e al calcio: Inter e Reggiana fede calcistica, Asd Calerno vera professione. Domani la sua squadra giocherà contro il Pro Villanova (2^ categoria). I dirigenti invitano "tutti i nostri tifosi, ad essere al campo con congruo anticipo sul fischio di inizio, per rendere omaggio al nostro caro amato Gianni" con 1’ di silenzio. Dipendente della Crown Imballaggi, aveva studiato al Galvani-Sidoli di Sant’Ilario come tecnico per le industrie grafiche. Il funerale oggi alle 14 dalla Sala del commiato Manghi per la chiesa di Sant’Ilario.

Francesca Chilloni