Musica e cultura per tutti. Gli eventi del weekend

Arriva un fine settimana ricco di iniziative in Appennino. A Muraglione di Baiso, al campo sportivo, inizia oggi e prosegue fino a domenica la Festa dello sport: stasera, dalle 19, possibilità di cenare a base di gnocco fritto e grigliata e, dalle 21, musica live con 3Way Cross & Trend Rock, genere classic rock in acustico; domani, dalle 16 alle 18, attività per bimbi, dalle 18 alle 20 Color run ed esibizione di pole dance, dalle 21 musica live con la Vasco tribute band Fuori Modena. Sempre domani, a Castelnovo Monti al teatro Bismantova, ore 21, 44ª Rassegna corale castelnovese. Alla Pietra di Bismantova, dalle 19, 4ª Festa delle Stelle, con laboratorio bimbi, pic-nic al tramonto e osservazione guidata delle costellazioni a cura di Pierluigi Giacobazzi. Alla chiesa di Sant’Andrea di Garfagnolo, alle 17, inaugurazione pannello illustrativo Disfida di Garfagnolo, con i saluti istituzionali dell’assessora Erica Spadaccini e del sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. A Casina, al lago dei pini, alle 19, Teatro nei boschi - Meru, reading teatrale di Daria Menichetti con Francesco Manenti; al bar Diana, alle 21, Remember Bar Diana, con dj Mambro. A Giandeto, alle 19, Giocata sotto le stelle (prenotazioni: 328 9145273). A Cortogno, alle 17, Laboratorio vegetale, con degustazione (info: 328 0877456).

g.s.