Musica e dialoghi di pace con Delrio e don Dossetti

"Musica e dialoghi per la pace" è l’evento di beneficenza organizzato per lunedì da Casa Betania e dal Comune di Albinea in collaborazione con Caritas diocesana, Agesci, Pro loco Albinea, conservatorio Peri-Merulo e comitato pace, gemellaggi e cooperazione internazionale. Alle 19, al cinema Apollo, si alterneranno musiche e testimonianze con ospiti il parlamentare del Pd Graziano Delrio, il giornalista Edoardo Tincani, il parroco di San Pellegrino e del Buon Pastore don Giuseppe Dossetti. Le esecuzioni saranno a cura delle allieve ucraine del conservatorio di musica Achille Peri-Claudio Merulo (foto). Alle 20.30, in sala civica, cena di comunità a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al centro Agape di Khmelnytskyi in Ucraina che si occupa di bambini con disabilità e alle famiglie palestinesi accolte nel reggiano. Per informazioni: 3297061908.

m. b.