Musica e impegno Si delinea il programma del Nomadincontro

Comincia a delinearsi il programma completo del Nomadincontro 2023, che torna il prossimo fine settimana dopo tre anni di stop forzato. Sabato 18 febbraio dalle 10 la visita alla mostra "Augusto Daolio. Uno sguardo libero" allo Spazio Gerra a Reggio. Alle 10,30 in piazza Unità d’Italia a Novellara ci sarà "Un ricordo di Augusto", evento di solidarietà di "Augusto per la Vita", alle 20,30 al teatro tenda in centro a Novellara il primo concerto dei Nomadi con ospiti Bassa Padana e Carne. Domenica 19 febbraio alle 10,30 evento solidale in piazza, alle 11 a teatro incontro su "Sfida allo Stato" con Pietro Grasso, ex Procuratore nazionale antimafia e ex Presidente del Senato, destinatario del Premio Legalità.

Dalle 14 musica al teatro tenda con esibizioni di Aurora Centurelli, Veronica Surrentino, Silvia Lo, Azzurra e Freedom. Alle 15 la consegna del Tributo ad Augusto e degli altri riconoscimenti, tra cui il premio Nomade, assegnato a Metroman (foto), noto al pubblico italiano come cantante di strada nella metro, prima a Milano e poi a Roma, esibendosi con cassa acustica e microfono. E poi il secondo concerto dei Nomadi.