Musica e jazz al Teatro Asioli, Correggio Jazz con Ernst Reijseger e On Time Band in concerto

La musica della rassegna Crossroad prosegue al teatro Asioli con il Correggio Jazz, che per stasera alle 21 prevede il live del trio composto da Ernst Reijseger al violoncello, Harmen Fraanje al pianoforte e Mola Sylla (voce, m’bira, xalam), la cui musica si muove tra una sorta di arcana contemporaneità (tipica delle colonne sonore che Reijseger ha composto per i film di Werner Herzog) e magiche sonorità etniche e selvagge. A chiudere il denso fine settimana ci sarà la On Time Band - in versione "big" con l’aggiunta di una decina di allievi dei seminari correggesi - impegnata domani sera in una produzione originale, un omaggio alla musica di Carla Bley e della Liberation Music Orchestra. Altri concerti a Correggio sono previsti fino al 31 maggio.

Biglietti a 15 euro, con riduzione studenti a 8 euro. Per informazioni: tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it.