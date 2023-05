Musica e letture per finanziare il restauro della Beata Vergine

Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, al santuario della Beata Vergine della Porta di Guastalla vengono organizzate iniziative, anche al di fuori dell’ambito prettamente religioso, per sollecitare nuovamente i cittadini alla necessità di recuperare fondi da destinare al completamento del restauro della storica chiesa di via Piave.

Stasera alle 21 nel santuario è in programma un evento organizzato dal Comitato per i restauri, che prevede musiche, letture e riflessioni sulla figura di Maria, con il soprano Eleonora Rossi accompagnata all’arpa da Morgana Rudan, con letture di Emanuela Cardelli, Luca Menozzi e Fiorello Tagliavini tratte dal libro "In nome della Madre", in cui Erri De Luca ha tradotto emozioni, pensieri e turbamenti di Maria dall’Annunciazione alla nascita di Gesù.

E’ l’occasione per riportare l’attenzione sul percorso di finanziamento dei lavori di consolidamento e restauro del santuario guastallese. Si tratta di un cammino non ancora concluso, che sollecita tuttora l’appello lanciato tre anni fa per la riapertura di un importante luogo di culto.