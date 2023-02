Un incontro tra musica e parole in biblioteca a Casalgrande per commemorare la tragedia delle foibe. In occasione del giorno del ricordo si terrà mercoledì 8 febbraio alle 20.30 l’iniziativa ‘Sul confine’, reading musicale con Roberta Chesi (voce narrante) e Lorenzo Lugari (chitarra). Il giorno del ricordo, celebrato il 10 febbraio ogni anno, ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. La serata, ingresso gratuito, si snoderà tra musica e letture, passando da De André e Gaber a testi di Elias Canetti e Dietrich Bonhoffer. Per informazioni telefonare al 0522849397 o consultare la pagina Facebook del Comune di Casalgrande.