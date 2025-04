Musica e memoria, il 25 aprile è a Casa Cervi

Sono già in corso i preparativi per la grande Festa della Liberazione a Casa Cervi, luogo simbolo della Resistenza. Sarà un’edizione speciale, quella dell’80° anniversario della Liberazione: per la prima volta la manifestazione si estenderà anche alla fascia serale.

Dalle 10 del mattino fino alle 23 sono attese migliaia di persone da tutta Italia per un grande happening di musica e testimonianze.

In serata, a partire dalle 20,30, in diretta da Casa Cervi il giornalista Marco Damilano condurrà “Ora e Sempre 25 Aprile”, lo speciale in onda su Rai 3 per gli 80 anni della Liberazione. Dice Albertina Soliani, presidente del Cervi: "I nuovi partigiani siamo noi. Per la democrazia, per l’umanità, per la pace".

La giornata prenderà il via alle 10 con stand gastronomici e bancarelle mentre il Museo sarà aperto (fino alle 20) con ingresso gratuito. Alle 11,30 letture sui temi della pace, della libertà e della Resistenza a cura delle lettrici volontarie del territorio (prenotazione consigliata). Alle ore 12 e alle 16, uno spettacolo di burattini aperto a tutti a cura della Fondazione Famiglia Sarzi. Alle 13 aprirà la grande Festa dal palco la musica della Bandabardò, storica formazione folk-rock. Alle 14 spazio ai saluti istituzionali: a prendere la parola saranno Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, Albertina Soliani, presidente del Cervi, i sindaci di Campegine, Gattatico, Reggio, Parma e il presidente della Provincia.

Dalle 15 la musica torna protagonista, con l’atteso concerto di Cisco, voce storica dei Modena City Ramblers,. Alle 16 gli interventi pubblici, con la partecipazione del giornalista Paolo Berizzi, del segretario della Cgil di Reggio Cristian Sesena e di Francesca Rispoli, presidente di Libera. In collegamento da remoto interverrà il giornalista Gad Lerner.

Alle 16,45 il palco si accenderà con l’energia dei 99 Posse, storica band napoletana che ha segnato la musica indipendente italiana; alle 17,45 le testimonianze della bolognese Flora Monti, classe 1931, staffetta partigiana; del il generale Fulvio Poli, vicecapo dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa; di Kiranjit Kaur, Rappresentante della Comunità Sikh di Reggio, consigliere comunale a Novellara; della presidente della Consulta degli Studenti dell’Università di Padova, Emma Ruzzon.

Alle 18:30 salirà sul palco Vinicio Capossela, con il suo inconfondibile mix di poesia e musica d’autore, in un concerto speciale pensato per gli ottant’anni della Liberazione insieme a Mara Redeghieri.

A partire dalle 20,38, Casa Cervi ospiterà “Ora e Sempre 25 Aprile”, lo speciale per gli 80 anni della Liberazione condotto da Marco Damilano, in diretta su Rai 3.

Dopo la straordinaria affluenza dell’anno scorso (oltre 15mila persone) si è ritenuto necessario ampliare l’area della Festa: una vasta area del podere dei Campirossi (circa 16.000 metri quadrati) sarà allestita per l’evento, che comprende una grande area spettacoli, punti ristoro, stand di associazioni ed espositori commerciali e aree per i servizi al pubblico e i mezzi di soccorso. Per rendere più agile l’arrivo del pubblico è stata ingrandita l’area dei parcheggi e delle aree camper, e implementata l’attività di quattro navette, che dalle 10 alle 23 circa, ogni 15 minuti, passeranno gratuitamente dalla sazione ferroviaria di Sant’Ilario e dalle aree di sosta in prossimità della Festa.

Alla luce della rapina dell’incasso avvenuta l’anno scorso, è stato rafforzato il presidio degli spazi, l’illuminazione serale e la collaborazione con le istituzioni locali, con un servizio di vigilanza nell’area spettacoli e un servizio portavalori dedicato.