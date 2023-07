Musica e moda per dire no alla violenza di genere

In tanti domenica sera hanno partecipato in piazza della Libertà a Vezzano all’evento benefico di moda e spettacolo promosso dall’associazione ‘Vezzano e dintorni Prore’: il ricavato sarà destinato all’associazione Nondasola onlus (contro la violenza sulle donne). Moltissime persone hanno preso parte all’iniziativa organizzata con successo da Francesco Costi il quale ha ricordato che l’incasso sarà poi devoluto a Nondasola. Numerosi i giovani arrivati l’altra sera a Vezzano. Non sono mancati nemmeno gli stand gastronomici nella piazza principale del paese vicino alla strada statale 63. Applausi del pubblico per la sfilata di moda. Sulla passerella hanno sfilato modelle che hanno indossato abiti pret a porter, costumi da bagno e abiti da sposa.

Molto apprezzate anche le esibizioni delle cantanti Sophie Rossini e Ilaria De Rosa con il violino di Dafne Apollonio. La serata, patrocinata dal Comune di Vezzano sul Crostolo, è stata presentata da Angela Booloni e Cristiano Gatti dal programma tv ‘Models and beauty’. Sono stati inoltre ringraziati gli sponsor che hanno sostenuto la seconda edizione dell’evento con scopo solidale. Erano presenti anche il sindaco vezzanese Stefano Vescovi e il vicesindaco Paolo Francia, intervenuti sul palco durante la serata.

m. b.