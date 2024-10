Musica e show, la Polveriera compie 7 anni

"Polveriera Sette" è la nuova edizione del festival de La Polveriera, che apre le sue porte dal 25 al 27 ottobre con oltre 30 eventi: tra cui presentazioni, circo contemporaneo, laboratori creativi e performativi, degustazioni, talk e concerti. Anche quest’anno sarà una grande festa per celebrare il settimo anno di Polveriera. "Questo è per noi un momento di riflessione, condivisione e convivialità sulla cultura e l’innovazione sociale - dice Ilaria Nasciuti, presidente di La Polveriera. - Un esempio di riutilizzo e valorizzazione di un luogo abbandonato che è diventato una risposta alle necessità della città ". Il festival inizia venerdì 25 ottobre con un talk sulla rigenerazione degli spazi e la sostenibilità economica a cura del festival itinerante di Art-Er. Nel pomeriggio, i più piccoli potranno partecipare a letture e laboratori creativi.

Presente, come ogni anno, il circo contemporaneo del Dinamico Festival, con uno spettacolo di equilibrismo, acrobatica, giocoleria, canto e teatro del Circo Madera. Sabato 26 ottobre il festival entra nel vivo con una serie di laboratori, performance e talk. Tra cui un doppio appuntamento con il Circo Madera alle 15,30 e alle 20,30. Nel pomeriggio, alle 15, Antonia Chiara Scardicchio racconta la sua ricerca su neuroscienze e arte. E alle 17 la compagnia teatrale 8mani coinvolge il pubblico in un’improvvisazione teatrale sul tema dell’autismo in "Tana libera tutti". Alle 18 arriva poi in Polveriera Andrea Appino, frontman degli Zen Circus, che porta il pubblico in un viaggio dentro e fuori l’umano, nel dialogo in musica "Ampio spettro d’Umanità".

L’ultima giornata del festival, domenica 27 ottobre, è all’insegna del "Design Market" di Polveriera, con le creazioni fatte a mano di artigiani Il programma completo è su lapolveriera.net. I biglietti per gli spettacoli di circo e il talk in musica con Andrea Appino sono su mailticket.it

Stella Bonfrisco