Musica e solidarietà a Felina. Sul palco Carletti e Lo Coco

Pranzo, musica e solidarietà, oggi al parco Tegge di Felina, a Castelnovo Monti, con il ricavato dell’evento a sostegno della ricerca e della lotta ai tumori al seno, grazie a un progetto messo in campo dalla associazione Vittorio Lodini.

In scena alcuni componenti della storica band dei Nomadi, insieme a Antonella Lo Coco e a Riccardo Mazzi. Oggi alle 12,30 negli spazi coperti e riscaldati del Parco Tegge a Felina viene servito il pranzo, mentre alle 15 è in programma il concerto. Una giornata gastronomica musicale con Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, per l’occasione accompagnato dal cantante Yuri Cilloni e dal bassista Massimo Vecchi. A loro si aggiungono anche la cantante Antonella Lo Coco (già ospite della festa per i 60 anni di carriera dei Nomadi lo scorso giugno a Novellara) e il cantante emergente Riccardo Mazzi. Il costo è di 30 euro (10 euro per il solo concerto pomeridiano).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-814964.

"Ancora una volta la solidarietà veicolata dalla musica è un potente veicolo di cambiamento e aiuto - commentano Carletti, Cilloni e Vecchi, insieme ad Antonella Lo Coco già in passato impegnati in molteplici iniziative solidali – ed è dimostrato come le note possono generare connessioni emotive che ispirano generosità: la musica unisce i cuori e trasforma il potere dell’arte in risorse tangibili per cause nobili. L’aiuto alla prevenzione del tumore al seno è una di queste cause". Per i Nomadi anche una nuova occasione per celebrare in terra reggiana un’altra tappa della festa per i 60 anni di carriera della band.

Antonio Lecci