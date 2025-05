Musica e solidarietà, arriva l’estate ’Marabù’

Grande musica, un paesaggio mozzafiato e l’emozione di una socialità improntata al bon vivre sono il filo conduttore del sodalizio, nato tre anni fa, tra gli animatori di Marabù e la Venturini-Baldini. Due realtà diversissime ma unite dal desiderio di coinvolgere in modo sempre sorprendente. Ed insieme ieri, nello splendido scenario della Tenuta, hanno presentato il loro programma per l’estate 2025, che vedrà Lauro Bonacini e Andrea Gasparini portare il loro palco per ben tre volte ai piedi delle colline di Roncolo.

"La formula Marabù nella stagione 2024 ha coinvolto 70mila spettatori in 16 date – spiega Lauro –. Quest’anno intendiamo battere il record con 24 eventi dalla montagna (Febbio, Carpineti e Casina) alla Bassa (Poviglio e Sorbolo), con cinque trasferte nel parmense (da Ponte Taro a Monticelli) e in una delle capitali del divertimento romagnolo: Gatteo Mare. Alla consolle Cristiano Desi e Gianluca Federici, ed Irish alle luci".

Serata inaugurale del tour, venerdì 23 maggio a Viano. Tra gli appuntamenti da non perdere un doppio incontro-sfida tra Marabù e Picchio Rosso: dj, cubiste e vocalist si affronteranno al Bbq di Castellarano l’11 luglio e alla Festa nazionale Pd di Villalunga di Casalgrande, per verificare chi alzerà maggiormente l’adrenalina del pubblico con i super classici della disco anni ’70-’90. "Venturini Baldini tenne tre anni fa a battesimo i grandi eventi Marabù e anche quest’anno sono in cartellone bellissime serate: 7 giugno, 26 luglio e 9 agosto – sottolinea Pierpaolo Zucchetti, direttore hospitality, development e pr della Tenuta –. Ci temiamo moltissimo perché, oltre al piacere di stare in compagna assaporando buon vino e mangiando buon cibo, si ascolta musica notevole. Alla Tenuta dal 12 giugno riprenderanno i nostri Mercoledì Rosé e aspettiamo tantissimi ospiti. Avremo due serate Vini&Vinili, e riproporremo gli incontri culturali di cui ancora non svelo i protagonisti. Lo scorso anno con ‘Parole al Tramonto’ ospitammo Crepet, Garimberti e Stefano Rossi".

Tra le novità che la primavera ha portato a Roncolo, anche l’apertura non solo serale ma anche a pranzo (sabato e domenica) di ’Limonaia’, il ristorante gourmet dello chef Mario Comitale.

La collaborazione di Venturini Baldini e Marabù avrà ricadute positive non solo sul desiderio d’emozionarsi e far festa dei reggiani, ma anche sulla salute della comunità. Marina Spaggiari (Apro), Valeria Alberti (Grade) e Roberta Mori (Curare/Mire) ieri erano presenti per illustrare i progetti che le rispettive onlus stanno sviluppando e che saranno sostenuti al termine dell’estate con donazioni; durante gli eventi avranno loro corner nella Tenuta. Il Grade, che sta raccogliendo fondi per acquistare per il Santa Maria Nuova una Risonanza Magnetica ad alto campo 3 Tesla, con Marabù sarà anche in piazza a Cavriago il 6 giugno. Ma il duo Bonacini-Gasparini (e il loro staff di una ventina di collaboratori) ha moltiplicato i format: a Poviglio ci sarà una serata Caliente (27 giugno) ed una "classica" (28 giugno); a Reggio (26 giugno) suoneranno in un evento con i comici Giacobazzi Cevoli e Pizzocchi.