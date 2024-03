Musica e solidarietà. Un concertone al Valli. I Nomadi tra gli ospiti big

Si intitola ‘Insieme’ il concerto di beneficenza con Antonella Lo Coco, Giampaolo Costi e la partecipazione straordinaria dei Nomadi che si terrà al Teatro Valli mercoledì 8 maggio, alle 20.30. Un appuntamento che unisce musica e solidarietà a favore dell’associazione Progetto Pulcino e che vedrà sul palco tanti artisti del panorama musicale italiano. Il ricavato del concerto, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio dell’Ausl, servirà per l’acquisto di un’apparecchiatura per la gestione dell’ipotermia terapeutica, che sarà donata alla Neonatologia e Tin dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, diretta dal dottor Giancarlo Gargano.

Il programma della serata prevede – con la direzione artistica di Antonella Lo Coco – una band di 15 artisti professionisti che suonerà musica pop, blues, soul e rock. Insieme ad Antonella, l’ideatore e organizzatore Giampaolo Costi si esibirà proponendo cover di Vasco, Zucchero, Ligabue e molti altri. Ospiti straordinari i Nomadi, con alcuni dei loro intramontabili successi che hanno acceso i sogni di intere generazioni. Sul palco anche Pierdavide Carone (nel 2012 a Sanremo con Lucio Dalla), Max Lugli (armonicista reggiano con una carriera ultratrentennale), Moris Pradella (vocalist per Mario Biondi e Gianni Morandi attualmente in tour con Marco Mengoni) e Oscar Abelli (uno dei più bravi e funambolici batteur/percussionisti). Sul palco anche il Coro Gospel Experience Choir diretto dalla cantante Sandra Cartolari con la partecipazione della pianista Alessandra Fogliani.

ð 0522 458811. Prenotazioni: lunedì 9 -13 (0522 458854) e biglietteria@iteatri.re.it. Biglietti acquistabili anche su Vivaticket.

ð Sara, 353 4654805.

Lara Maria Ferrari