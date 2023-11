Musica e storytelling con Ghemon Ghemon torna in scena con "Una cosetta così", uno spettacolo che unisce musica, storytelling e stand up comedy. Stasera al Fuori Orario di Taneto di Gattatico, l'artista racconterà se stesso in modo ironico e senza filtri. Un'occasione per riscoprire uno dei più talentuosi artisti italiani.