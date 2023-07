Musica e ubriachi di notte "L’ordinanza anti alcol c’è Faremo tutte le verifiche"

L’amministrazione comunale verificherà le situazioni segnalate dei residenti nella zona dei Teatri.

I cittadini – come abbiamo riferito ieri – lamentano la presenza di gruppi di persone che si ritrovano nel cuore della notte nei pressi del Valli e dell’isolato San Rocco per ballare, bere e ascoltare musica a tutto volume: impossibile, per chi abita in zona, prendere sonno.

Ora la segnalazione passerà al vaglio dell’amministrazione, che – proprio per evitare il ripetersi di queste situazioni – ha emanato un’ordinanza anti alcol.

"La situazione segnalata – dice l’avvocato Nicola Tria, assessore alla legalità e coesione sociale – va chiarita, prima di tutto rispetto a spazio e tempo in cui avviene. Perciò sarà nostra cura svolgere quanto prima ogni opportuna verifica. Da qui, si sceglieranno modalità di intervento".

L’assessore ricorda che l’amministrazione si è mossa: "Ritengo sin da ora far presente che esiste un’ordinanza specifica sulla zona Teatri, che vieta il consumo di alcolici e pertanto le violazioni rilevate vengono sanzionate. Va poi detto che la polizia locale e le forze dell’ordine in generale controllano sistematicamente il centro storico della città e inoltre rispondono ed intervengono ad ogni richiesta, sia per verificare, sia per intervenire opportunamente".

Scrivevano i cittadini nella loro missiva: "Ore 24. Ubriachi, urla, schiamazzi, musica a tutto volume, lancio di bottiglie. Ore 2. Ubriachi, urla, schiamazzi, musica a tutto volume, lancio di bottiglie. Ore 4. Ubriachi, urla, schiamazzi, musica a tutto volume, lancio di bottiglie.

E di giorno? Spaccio e abuso di droga sui gradini del Teatro Valli e al Parco del Popolo, da anni, sotto gli occhi di tutti.

Chiamare le forze dell’ordine alle due di notte per ‘sedare’ un gruppo di ubriachi diventa, a volte, inutile. Quando i vigili se ne vanno, ricominciano. Forse delle ronde a piedi, in particolare nel fine settimana, potrebbe dissuadere".

E ancora: "Per noi residenti sta diventando esasperante e alcuni stanno seriamente pensando di lasciare le loro case perché la situazione è invivibile e non vengono di certo tutelati il riposo e, di conseguenza, la salute delle persone. Inoltre, ora abbiamo paura a passare di lì per rientrare a casa e si rischia sempre di prendere una bottigliata in testa".