Musica e un po’ di nostalgia. Al via la Festa della birra

Torna in campo una delle feste estive di maggiori successo nel Reggano. E’ la Festa della Birra di Reggiolo, allestita al parco dei Salici dall’associazione Sarabiga. Si comincia stasera con "Voglio tornare negli anni Novanta", un live show che riporta alla musica del passato con le selezioni a cura di Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Gabry Ponte, Corona, Prezioso.

Domani spazio invece alle Notti Magiche che rievocano i tempi d’oro del Marabù di Villa Cella, una vera e propria "carovana" del divertimento a 360 gradi sempre più bella e coinvolgente.

Sabato sera l’evento dance di Radio Stella con il meglio degli anni Settanta, Ottanta e Novanta che impegna in consolle Luca Verbeni, Diego Ferrari e il vocalist Filippo Verni.

Domenica sera tocca invece al concerto dei Liveplay con un tributo ai Coldplay. Il gruppo è nato nel 2013 per proporre uno spettacolo musicale ma anche visivo ed emotivo, utilizzando videoproiezioni grafiche sincronizzate e videoproiezioni. I Liveplay si sono esibiti in tutta Europa con oltre 400 concerti e spettacoli travolgenti. Lunedì sera si prosegue con il live dei Mr Pig, mentre martedì sera torna l’atteso Ruttosound, la "gara di emissioni gastriche" che richiama ogni anno concorrenti da tutta Italia e non solo, oltre a migliaia di spettatori. Il 19 giugno la musica degli anni Ottanta con tributi musicali ai Guns n’ Roses e agli Ac Dc, il 20 giugno il live dei Queen Rocks, il 21 giugno la dance della Bombonera, la sera del 22 il reggeton di "Senorita", concludendo domenica 23 giugno con un tributo a Vasco Rossi e a Luciano Ligabue.

Antonio Lecci