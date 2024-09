Musica, giovani maestri!. Il festival Orchestrando riempie la città di note

Torna in città "Orchestrando", Festival Nazionale delle Orchestre Giovanili e Infantili, organizzato dal Conservatorio "Peri-Merulo", che per questo week end propone concerti, laboratori didattici e un tavolo di riflessione con specialisti della formazione musicale e orchestrale.

Si parte questo pomeriggio alle 15 con il laboratorio "La musica in movimento" – all’auditorium Masini della sede cittadina dell’istituto, in via Dante - ispirato ai principi del metodo Dalcroze. Docente per l’occasione è Laura Cattani, presidente dell’Associazione Italiana Dalcroze, che replica anche domattina (dalla 9) con la seconda parte dell’incontro (sempre all’auditorium Masini).

Anche a questa terza edizione non mancheranno concerti aperti alla città, che vedranno come cornice i Chiostri di San Domenico), dove domani 14 a partire dalle 19 si esibiranno tre delle orchestre del "Peri Merulo": Orchestra La Scintilla (diretta da Mirko Ferrarini), Orchestra Allegro Crescendo (direttori Simone Copellini ed Elena Luppi) Orchestra Papagheno (direttrice Gabrielangela Spaggiari). Nell’ultima giornata, domenica 15, il festival prevede un momento formativo (dalle 9) con il docente Fabio Pecci (del Coro a voci bianche del Conservatorio "Maderna-Lettimi" di Rimini) seguito da un tavolo di riflessione alle 15 (ancora in Auditorium Masini) intitolato "Le orchestre giovanili e la formazione musicale nel Conservatorio: quali possibili punti d’incontro?".

Ad aprire il dibattito sarà il sindaco Marco Massari, prima degli interventi di Giovanni Mareggini (direttore dimissionario del Conservatorio di Reggio), Roberto Antonello (presidente della Conferenza dei Direttori di Conservatorio), Gianni Nuti (musicologo, pedagogista e sindaco di Aosta), Renato Raule (docente del Conservatorio "Pollini" di Padova per le attività con le scuole in convenzione). Modera l’incontro Roberto Neulichedl, già pedagogista musicale e assessore alle relazioni con Università e Afam).

A chiudere la tre giorni un concerto pubblico ai Chiostri di San Domenico (domenica alle 19), che vedrà coinvolta anche l’Orchestra "I Polli(ci)ni" del Conservatorio Pollini di Padova (diretta da Rocco Cianciotta).

Durante il festival sarà possibile visitare la mostra fotografica sul progetto Corpi Sonanti nella sala delle Carrozze del Conservatorio. L’esposizione documenta tutti gli spettacoli realizzati dagli studenti delle orchestre giovanili a partire dal 2017 al 2024 tra cui l’ultimo, Corpi sonanti InNatura, il cui cortometraggio è attualmente arrivato in finale al concorso Parma International Music Film ( che si tiene dal 15 al 21 settembre prossimi). I concerti serali e il tavolo di riflessione di domenica 15 settembre sono aperti al pubblico e sono ad ingresso libero. In caso di pioggia i concerti serali si terranno alla Fonderia, Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto (via della Costituzione, 39 Reggio Emilia).

Stella Bonfrisco