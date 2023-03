Musica in lutto, oggi l’addio al grande direttore Valerio Volpi

La musica è in lutto per la scomparsa di Valerio Volpi, vinto a 69 anni da una malattia. Abitava a Novellara. A lungo era stato docente di musicoterapia e tromba al Pmi, nella Pmi Big Band, musicista di grande talento. Per molti anni era stato direttore della banda di Santa Vittoria di Gualtieri, con cui aveva suonato in tanti eventi, feste e cerimonie. "La sua impronta musicale, il suo carisma, la sua tenacia, la sua passione ed il suo grande cuore rimarranno indelebili", il messaggio della banda e scuola di musica vittoriese. Oggi alle 15 i funerali alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. Lascia la compagna Claudia, i figli Morgana e Marco, fratelli, nipoti e altri parenti. Eventuali offerte al Core di Reggio.