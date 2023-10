Musica, letteratura, cinema e mostre: eventi da non perdere

Numerosi eventi in programma questa settimana a Correggio. Stasera e giovedì sera, al Cinecomio prosegue la rassegna di film con ’Passeggeri nella notte’ e ’L’appuntamento’. Mentre domani sera, nell’ambito degli incontri di ’Vinili’, il nuovo progetto dell’associazione ’Idee di gomma’, viene proposto un incontro con Rodrigo d’Erasmo che racconta l’album ’Pink Moon’ di Nick Drake, mentre tra un mese, il 26 novembre, ci sarà un ospite a sorpresa per fare ascoltare al pubblico le note di ’Sea Change’ di Beck. Sempre domani sera, al Dada, altro appuntamento con la musica dal vivo con Enrico Cipollini, mentre venerdì sera è atteso il live dell’After the Gold Rush Trio. Venerdì sera al teatro Asioli concerto dei K2 con un tributo a Genesis, mentre sabato sera ai Vizi del Pellicano, a Fosdondo, concerto dei Mad Brothers. Sabato alle 16 alla sala conferenze di palazzo dei Principi attenzione puntata alla letteratura con ’Uno scrittore per amico…’, con Renzo Giannoccolo che parla di ’Di rima e di prosa’, in dialogo con Rita Incerti, Marco Sessi e Vanni Cigarini intervistati da Federica Scaltriti, e con Fabrizio Tavernelli in dialogo con Davide Bregola, rispettivamente su ’Ti guardo’ e ’Quando gli alieni rapivano le mucche’. Da segnalare, sempre per sabato 28 ottobre, un corso di scacchi che viene organizzato alla Casa nel Parco. Al Museo ’Il Correggio’, a palazzo dei Principi, resta aperta la mostra ’Cari Maestri’.