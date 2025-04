Musica per ’insistere di esistere’. Zamboni torna al Fuori Orario

Fuori Orario e associazione Terre Native ETS presentano ‘Insistere di esistere. Uniti siamo tutto, divisi siamo niente’, venerdì 2 maggio nel circolo di Taneto di Gattatico, dalle 21. Un concerto-evento per parlare di referendum, di lavoro e cittadinanza, di Resistenza, di esserci. "E canzoni, e suoni, tutto l’occorrente per insistere di esistere", dice Massimo Zamboni (nella foto), in concerto insieme a Cristiano Roversi, Erik Montanari, Simone Filippi, con la partecipazione di Angela Baraldi, Cisco, Lostatobrado.

Sono in programma interventi a cura di Cgil Reggio Emilia, Istituto Cervi, Istoreco, Fondazione Reggio Tricolore. A seguire, dj-set a cura di Rizosfera / Energumeni. "Ancora una volta risaliamo al repertorio ottocentesco per trovare una frase che faccia riflettere sul presente. - spiegano i protagonisti e ideatori del concerto - Uniti siamo tutto, divisi siamo niente, scriveva Camillo Prampolini per il frontone della prima Casa del Popolo di Massenzatico. Ci dobbiamo riferire a quelle parole da padri fondatori per trovare indicazioni concrete contro lo sfacelo che ci investe. Il tempo che si prepara davanti a noi mostra tutta la spietatezza che pensavamo scomparsa, o almeno attenuata a fronte di una società civile di cui sempre più sensibilmente avvertiamo lo sfaldamento. Questo non è momento da intrattenimento o da spettacoli". Per questo il concerto di Zamboni si arricchisce di altre voci, ospiti eccellenti. Per trovarsi, suonare, cantare, parlare, ascoltare. Esserci.

l.m.f.