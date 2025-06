Musica, risate ed erbazzone fanno bene anche alla Nefrologia

Anche oggi il gusto è protagonista alla dodicesima edizione della Sagra dal Scarpasoun, a Montecavolo di Quattro Castella, con l’erbazzone reggiano, nelle sue varianti, a fare il re dell’evento, promosso da Nonna Lea e Nonno Pepi. In programma anche oggi mostre, mercati, gare, musica, spettacoli e tanta buona tavola della tradizione locale. La Sagra dal Scarpasoun è anche un evento solidale, col ricavato destinato in beneficenza, al reparto di Nefrologia del Santa Maria Nuova. Stamattina dalle 8 il percorso enogastronomico Minimagnalonga della Nonna, alle 10,30 corso di cucina per bambini, alle 12 mercatino dell’artigianato, alle 17 la gara di "Chi mangia più erbazzone" (https://www.facebook.com/events/506374882465390/), alle 17,30 aperitivo con PicNic Elettronico by Italghisa, alle 21 concerto della Jovaband (tributo a Jovanotti). Per tutta la durata della sagra restano aperti gli stand con erbazzone a tutte le ore grazie al laboratorio dell’erbazzone, più pranzo e cena con osteria tradizionale (anche al coperto).