Musica sacra in San Giorgio

Oggi alle 18,30 nell’ambito della rassegna musicale "Soli Deo Gloria", nella chiesa di San Giorgio, a Reggio, è in programma il concerto "Sacrum et Profanum: pagine tra il divino e l’umano", con ingresso libero. In scena Marco Milelli (clarinetto), Dario Silveri (violoncello), Roberto Caberlotto (fisarmonica) e il coro di voci giovanili "Il Diapason", con la direzione di Nicoletta Nicolini. Il programma prevede musiche di Lucchi, Animuccia, Mendelssohn, Donini, Zandonai, Bloch, Fioroni, Händel, Dipiazza, Coulais, Sofianopulo, Mozart e Rheinberger. Informazioni: info@solideogloria.eu.