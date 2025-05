Musica, sport, esibizioni, cibo di strada: sabato e domenica torna il Ruf

Sabato 17 e domenica 18 maggio torna Ruf – Reggiane Urban Fest: l’evento che celebra la rigenerazione urbana delle ex Officine Meccaniche Reggiane, oggi cuore pulsante del Parco Innovazione di Reggio Emilia.

Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato un pubblico calcolato in diecimila presenze, Ruf ritorna per vivere di nuovo e valorizzare uno spazio riqualificato, restituito in parte ai cittadini con l’obiettivo di diventare protagonista della vita della città.

Il programma della manifestazione unisce musica, sport, artigianato, enogastronomia e attività per tutte le età.

Tra gli appuntamenti di sabato 17: dalle 15 alle 18, campionato regionale skate; dalle 19,15 alle 20,30 street dance e open cypher; dalle 18 all’una, dj set con Bruno Bellissimo, Euro Nettuno e Camilla Reghenzi; dalle 15 alle 20, sonorizzazioni by dj Bibo; jazz alle 20,30 con Arcuntara live e alle 22 con Silvia Valtieri Trio (nella piazzetta del capannone 17).

In programma domenica: dalle 15 alle 18, cash for tricks skate contest allo Skate Park; musica by Vino e Vinili dalle 17 alle 23 dj set con Sospeso Brothers, Nic 2 Birilli, Giorgio Lopez; e dalle 15 alle 20 sonorizzazioni by dj Bibo.

Durante le due giornate sarà organizzato il Bagaj Market, ai capannoni 17 e 18. E un Food Truck con proposte gastronomiche.

Per informazioni e per consultare il programma completo è possibile consultare il sito www.ruf.re.it