Musica, storia e comunità. Alla scoperta di Achille Peri

Con il progetto "Achille Peri, questo sconosciuto" il Conservatorio Peri-Merulo intende, per la durata di tutto l’anno accademico, far conoscere attraverso diverse iniziative il musicista reggiano e la sua musica. Si comincia oggi, all’Auditorium Masini dell’Istituto Peri (via Dante Alighieri 11), con una giornata di studi e un concerto. Maestro di cappella in Duomo, maestro al cembalo concertatore in teatro, direttore delle bande civiche, docente di canto nella scuola musicale e anche direttore della società per la musica da camera, Peri - nato (1812) e morto (1880) a Reggio Emilia - fu un musicista importante nel panorama locale del pieno Ottocento. A partire dalle 14,30, dopo i saluti istituzionali, il programma della giornata entra nel vivo con le relazioni di Stefania Roncroffi, Alessandro Roccatagliati, Sauro Rodolfi, Monica Boni, Carlida Steffan. Alle 18,30 dalle parole si passa alla musica con l’esecuzione in prima moderna di diverse composizioni cameristiche di Peri, eseguite da solisti e complessi del Conservatorio. Supervisore e coordinatore dell’intera operazione è Alessandro Roccatagliati dell’Università di Ferrara, storico della musica specializzato sull’opera italiana dell’Ottocento. Roccatagliati ha lanciato un appello aperto a tutto il personale del Conservatorio, invitando docenti e studenti a partecipare al progetto. "Si tratta – spiega Roccatagliati – di un’impresa corale che unisce musica, storia e comunità. Restituire visibilità ad Achille Peri significa riscoprire una parte fondamentale dell’identità musicale reggiana e nazionale". Peri è nome poco noto al grande pubblico, ma centrale nel panorama musicale ottocentesco di Reggio. La sua riscoperta - insieme alle ragioni del suo rapido e completo oblio - aiuterà a far luce sulla storia e sulle politiche culturali del tempo.

Stella Bonfrisco