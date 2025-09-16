Musica, teatro e danza sul palco a Scandiano

Il teatro Boiardo di Scandiano è pronto ad accogliere la stagione teatrale 2025-26. Dal 29 ottobre al 9 aprile si alterneranno undici spettacoli per una programmazione che riunisce registi e attori di punta del panorama teatrale italiano, tra questi Compagnia Sotterraneo, Andrea Pennacchi, Ascanio Celestini.

La musica aprirà la stagione con un appuntamento con Massimo Zamboni presenterà il suo ultimo lavoro, mentre Malika Ayane sarà protagonista di una nuova produzione tra teatro e musica; chiude la stagione la danza contemporanea di Sofia Nappi.

Mercoledì 29 ottobre i cinque musicisti del Collettivo Soundtracks guidati sul palco dal polistrumentista e compositore Enrico Gabrielli si cimenteranno con Sherlock Jr di Buster Keaton, un classico senza tempo della settima arte.

Martedì 4 novembre la compagnia Sotterraneo rilegge il futuro distopico in cui è vietato leggere di "Fahrenheit 451" il celebre romanzo di Ray Bradbury, scritto nel 1953, ma ambientato nel futuro, cioè negli anni ’20 del XXI secolo – vale a dire oggi.

Il 26 novembre arriva "Brokeback Mountain", l’adattamento teatrale del pluriremiato film di Ang Lee. Sul palco Edoardo Purgatori e Filippo Contri accompagnati dalle musiche di Dan Gillespie Sells, eseguite dal vivo da Malika Ayane.

Martedì 9 dicembre in programma c’è il nuovo reading-concerto di Massimo Zambon: "P.P.P. Profezia è Predire il Presente", che ha ispirato l’omonimo album uscito nel gennaio 2025, un omaggio a Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua uccisione. Nel 2026 la stagione riprende martedì 20 gennaio con Autoritratto, l’ultimo lavoro di Davide Enia: lo scrittore e attore siciliano racconta l’impatto di “Cosa Nostra” sulla vita familiare.

Ascanio Celestini, una delle voci più note del teatro di narrazione in Italia porta in scena giovedì 5 febbraio "Storie di persone" accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica.

Martedì 17 febbraio è di scena "La sparanoia - Atto unico senza feriti gravi purtroppo" (nella foto) di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri: i due protagonisti, nonché autori, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo.

La stagione prosegue giovedì 5 marzo con "456", commedia cult di Mattia Torre, compianto sceneggiatore e regista per il teatro e il cinema dalla penna pungente e dissacrante. È la storia comica e violenta di una famiglia, che invece di essere lo spazio di aggregazione per eccellenza e di difesa dell’individuo, è il luogo dove nascano i germi del conflitto.

Andrea Pennacchi con la sua inconfondibile abilità di alternare comicità e dramma sarà il protagonista della serata di giovedì 12 marzo con il suo ultimo lavoro, "Alieni in laguna".

Giovedì 26 marzo è in programma "L’Empireo", uno spettacolo militante, avvincente, divertente diretto da Serena Sinigaglia con un cast d’eccezione, tra gli attori Arianna Scommegna. La stagione si chiude giovedì 9 aprile con la danza contemporanea di Sofia Nappi, coreografa e direttrice artistica della compagnia Komoco. In scena due lavori: "The Fridas", un duetto, e "Wabi-Sabi", un trio.

Info: biglietti da 22 a 10 euro.Abbonamenti da 164 a 148 euroCarnet 5 spettacoli a 72 euro.Nuovi abbonamenti in vendita dal 29 settembre: dal lunedì al venerdì, ore 9-12. Singoli spettacoli dal 13 ottobre dal lunedì al mercoledì, ore 9-12.