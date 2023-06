Musica, tortelli e un recital

San Giovanni è da poco più di vent’anni il patrono di Cavriago e, come da tradizione, ha messo d’accordo tutti. Ieri sera presso l’Oratorio dedicato al santo si è svolta la Roséda ed San Svan, un appuntamento a cui anche gli atei più incalliti sono affezionati.

Oggi la festa è in paese, nelle piazze e nelle vie del centro, con (grazie alla Proloco) musica, punti ristoro con tortelli, pizza, grigliate e arrosticini, spazi per i più piccoli e la spettacolare cottura della forma di Parmigiano Reggiano in piazza Zanti. Alle ore 22 in piazza Zanti ci sarà il recital dal titolo "Vademecum per ridere dove ci verrebbe da piangere", di Mariapia Timo da Zelig, mentre il resto della serata sarà accompagnato da dj set e dalla President Band.