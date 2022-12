Musical al San Prospero L’ironia di Gaber al Valli

San Silvestro fra teatro, veglioni, feste di piazza, fuochi d’artificio, musica… Al teatro Valli alle 20,30 di stasera va in scena "Far finta di essere sani" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con le riflessioni ironiche e graffianti del Signor G.

In scena per questo spettacolo, scritto con lungimiranza dal compianto cantautore e cabarettista milanese, ci sono Andrea Mirò, Enrico Ballardini con "Musica da Ripostiglio", per una produzione Tieffe Teatro MilanoViola Produzioni in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber.

Sempre stasera, ma alle 21,15, al teatro San Prospero di via Guidelli, in città, va in scena il musical "Girls on stage" con Lucia Chierici, Carmen Capuano e Marco Rovacchi, le musiche di Fabio Biaggi, diretti dalla regia di Manuela Mellini. Due artiste stanche del solito show decidono di cambiare, di rimettersi in gioco tra passato, presente e futuro, creando un loro spettacolo. Ne nasce una passeggiata tra le pagine del musical dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri. I personaggi a loro più cari si raccontano riportando alla luce i loro lati più conosciuti e quelli mai svelati.

Non mancano le feste di piazza. Si comincia alle 18 con il rogo del vecchione in piazza a Castelnovo Sotto, per rinnovare una tradizione dell’associazione del Castlein, la stessa che ogni anno propone le sfilate carnevalesche, nel 2023 in programma nelle quattro domeniche di febbraio. La grande opera in cartapesta viene bruciata come simbolico addio all’anno che se ne va, ma con la speranza che quello nuovo sia migliore per tutti. Ai presenti viene offerto panettone e cioccolata calda.

Il Veglione di San Silvestro si svolge anche a Castellarano, con il Capodanno in piazza XX Luglio a partire dalle 22,30 con degustazione di panettone, spumante e vin brulé, intrattenimenti, fuochi d’artificio. A Marola di Carpineti il ritrovo è verso la mezzanotte in piazza Giovanni da Marola, con brindisi, vin brulé, panettone, bruciatura dell’anno vecchio per un evento di Comune e Pro loco.

A Ramiseto dalle 21,30 è in programma "Capodanno sui pattini" con cioccolata calda, vin brulé, frittelle di castagne alla pista da pattinaggio in piazza Baisi, fino agli attesi fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte per festeggiare in compagnia l’arrivo del nuovo anno.

Tra le feste in programma in locali e circoli, da segnalare quella al Rondò di via Rinaldi a Cavazzoli, dove dalle 21,30 si svolge il veglione con possibilità di cena e animazione musicale dal vivo con Ivana Group e Marco Tagliavini (prenotazioni: tel. 353-4368241).

Festa in compagnia anche alla pista di pattinaggio in centro a Bagnolo con la struttura aperta fino a tarda notte con il brindisi allo scoccare della mezzanotte. La pista è in via della Repubblica, di fronte alle scuole medie, con attività fino al 16 gennaio.

Antonio Lecci