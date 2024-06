Musical al Valli, quanti big sul palco. Marcorè, Cuccarini e Iacchetti

La stagione 2024-2025 dei Musical della Fondazione I Teatri, al Valli, comincia con le affascinanti vicende di uno dei detective più famosi di tutti i tempi, "Sherlock Holmes", interpretato da un poliedrico Neri Marcorè nella produzione della Compagnia delle Formiche. Un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi ambientato in una Londra vittoriana tra tensione, umorismo e azione di un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori (13, 14 e 15 dicembre). Due noti personaggi dello spettacolo – Lorella Cuccarini e Giovanni Scifoni – sono i protagonisti di "Aggiungi un posto a tavola", amatissimo musical che torna in scena a 50 anni dal debutto assoluto (8 dicembre 1974). La celebre favola musicale di Garinei & Giovannini racconta la storia di don Silvestro, che viene incaricato da Dio di costruire un’arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale (21, 22 e 23 febbraio). "Piccole Donne" è il libro, poi anche film, che ha segnato intere generazioni di lettrici. La Compagnia dell’Alba ne ha prodotto un musical che ripercorrerà la commovente vita delle sorelle Meg, Jo, Beth, Amy March (11, 12 e 13 aprile).

Mentre la compagnia PeepArrow, guidata dal regista pluripremiato Massimo Romeo Piparo, torna al Valli portando il divertentissimo musical "Tootsie" – basato sul film degli anni Ottanta con Dustin Hoffman – con protagonisti Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti (14, 15 e 16 marzo). In cartellone anche una nuova coproduzione della Fondazione I Teatri con Teatro Comunale di Ferrara e Ravenna Festival: a partire dall’opera-rock "The Wall", dei Pink Floyd, nascerà un musical – con musica dal vivo – dedicato a questa leggendaria produzione musicale.

Anche quest’anno torna l’appuntamento fuori abbonamento dell’operetta, con la Compagnia Corrado Abbati. In scena, "Cin Ci Là", ambientata nell’orientale Repubblica di Macao racconta, in chiave brillante, le vicende romantiche dei prìncipi del reame (8 e 9 marzo). Prelazioni vecchi abbonati da domani al 2 luglio. Nuovi abbonamenti dal 6 al 26 luglio. Biglietti singoli dal venerdì 18 ottobre.

