Musical in chiesa a Cadelbosco. Con "Voglio vivere d’amore" si racconta Santa Gemma

Il musical "Voglio vivere d’amore" sbarca stasera alle 20,30 alla chiesa parrocchiale di San Celestino a Cadelbosco Sopra, con la compagnia teatrale Muse e Musical, per un evento promosso con la locale Unità Pastorale. Una rappresentazione musicale sacra a cura di Claudio Lacava e Suor Giovanna Costantino, basata sull’autobiografia di santa Gemma Galgani. L’ingresso è a offerta libera con il ricavato devoluto agli alluvionati di Cadelbosco.

Il musical "Voglio vivere d’amore", con la regia affidata a Gianfranco Boretti, è stato prodotto e rappresentato dalla compagnia "Muse & musical" in prima assoluta dodici anni fa alla Basilica di Sant’Agostino a Reggio Emilia, con diverse altre repliche, in particolare a Lucca nel monastero-santuario intitolato a santa Gemma (dove sono conservate le sue spoglie) e nella chiesa di Santa Rita a Viareggio, dove è presente una sua reliquia. Questo lavoro teatrale prende spunto dall’autobiografia di santa Gemma Galgani e da altri scritti. La santa lucchese, nata nel 1878, muore a soli 25 anni di età: sull’esempio dei passionisti decide di assimilarsi totalmente al sacrificio di Cristo e si offre come Lui a Dio Padre, quale vittima di espiazione per i peccatori. L’8 giugno 1899 capita un evento che cambia tutta la sua esistenza: riceve le stimmate, un’esperienza particolare di dolore ma anche di amore verso Gesù. In casa Giannini, dove trascorrerà gli ultimi anni della sua vita, si svolge in Gemma tutto il dramma fisico della Passione, anche attraverso le estatiche visioni di Gesù Crocifisso ed altre visioni angeliche. Nel musical vengono privilegiati due aspetti peculiari della Santa: la profonda spiritualità e la simpatica confidenza, quasi adolescenziale, con cui dialogava nelle estasi con Gesù, la Madonna e i Santi.

Antonio Lecci