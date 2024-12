Musical nel salone parrocchiale

Oggi alle 17 al salone parrocchiale di San Prospero Strinati, in via Samoggia a Reggio, è in programma il musical "Canto di Natale… italiano" messo in scena dalla compagnia "Muse & Musical", con la regia di Gianfranco Boretti. Una rappresentazione ispirata al noto "Canto di Natale" di Charles Dickens. Col celebre Ebenezer Scrooge che diventa il taccagno Augusto Tirchi della "Tirchi Avidi & Co", il quale non potrà sottrarsi al fantasma del suo socio e ai tre spiriti del Natale passato, presente e futuro. Uno spettacolo che garantisce il divertimento assicurato per i bambini, ma anche momento di riflessione per gli adulti. Ingresso a offerta libera.

Il celeberrimo "Canto di Natale" rivive grazie alla compagnia teatrale "Muse & Musical", in una versione teatral-musicale, rielaborata e "italianizzata" da Claudio Lacava.