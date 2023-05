Musical protagonista a Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro De Andrè di Casalgrande è previsto un "tutto esaurito" per lo spettacolo "Il dizionario dei sogni", che viene portato in scena dalla compagnia "I Termosifoni".

Si tratta di una rappresentazione già proposta con successo a fine febbraio. Per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 347-9775876. Si tratta di una "riflessione sui sogni": dove le parole non arrivano, inizia la musica… Il nuovo musical della vivace e attiva compagnia teatrale di Castellarano, nata per divertire e divertirsi in un crescendo di professionalità, propone al pubblico canzoni, balli e pure trovate sceniche di fantasia pura e coinvolgente.

Questi sono gli ingredienti dello spettacolo in scena al teatro di Casalgrande, che rivela come sempre un affiatamento reale tra gli artisti protagonisti sul palcoscenico.

Ingresso a 15 euro (ridotto a 10 euro fino a dieci anni di età).