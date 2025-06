Musicpostcards lancia la carta sconti dedicata ai concerti all’Arena

È già disponibile la prima delle 2 card sconto che ha ideato www.musicpostcards.it, il portale made in Reggio Emilia dedicato al turismo musicale. Si tratta della Pinguini Tattici Nucleari Card, a cui hanno già aderito una ventina di attività della provincia di Reggio Emilia, che offrono agli acquirenti sconti sui loro prodotti. Il costo? Soli 2,50 euro.

Il ricavato verrà investito per creare una app e proseguire il progetto in altre città d’Italia, dove il music business, come altri settori, sta subendo gravi contraccolpi: "L’idea – spiega l’ideatrice e giornalista Gloria Annovi – è quella di creare un circuito virtuoso tra realtà commerciali, turistiche e culturali. Sogniamo una città in grado di accogliere turisti e abitanti in modo onesto e virtuoso. Niente speculazioni".

Le card estive dedicate alla nostra città sono 2 e sono legate ai concerti di Rcf Arena ed entrambe sono state illustrate graficamente dal batterista e disegnatore Gigi Cavalli Cocchi (Ligabue, C.S.I, Mangala Vallis): "Era doveroso partire da questi live – spiega Annovi –. Purtroppo non esistono praticamente più live club in città, parlo di spazi idonei alla fruizione della musica, adatti ad ospitare anche un migliaio di persone. Dall’apertura dell’Arena non ho visto investire in nessun progetto che potesse portare un riscontro diretto alla nostra città e ai suoi commercianti. Così, dopo aver fatto studi di settore e cercato di sensibilizzare amministrazione e utenti, ho provato ad agire. Siamo una terra bellissima e musicale, le proposte per la promozione commerciale e turistica, dovrebbero prendere in considerazione questo aspetto".

Tra i partner del progetto figurano anche Arci, Cepam, negozi, cantine locali, b&b, sale prova, aziende e creativi: "Gli sconti vanno dal 10 al 50% e c’è persino qualcuno che ha messo come buono promozionale una mini opera d’arte". Chiunque può acquistare la card, che è nominale, e gli sconti proseguiranno fino al prossimo 25 settembre. Dal 15 giugno sarà in commercio anche la Liga Card.