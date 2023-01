Musti: "Emilia madre adottiva della mafia"

"Anche se l’Emilia Romagna non è madre naturale di alcuna mafia, le risultanze processuali consentono di ritenere che sia madre adottiva delle stesse", in particolare dell’ndrangheta. Uno dei broccardi di chi vive di diritto e opera nel diritto è che le ‘parole sono come spade’. Ebbene, quelle pronunciate dal Procuratore Generale reggente, Lucia Musti nella sua relazione in occasione dell’apertura dell’Anno Giudiziario, tenutosi a Bologna venerdì, si conficcano in modo estremamente doloroso nella carne viva della società emiliano-romagnola. Inutile nasconderlo, poi, come, di tutto quanto esposto, un occhio particolare punti dritto alla nostra provincia. Come vedremo, dei i processi – conclusi o in corso di svolgimento – di mafia (di ‘ndrangheta in particolare) citati dalla dottoressa Musti nella sua prolusione, tutti o quasi hanno un minimo comune denominatore: il fatto che si siano tenuti a Reggio Emilia o che le indagini si siano snodate, per la gran parte, in territorio reggiano. "La presenza dell’ndrangheta è stata comprovata da numerose sentenze passate in giudicato", a testimonianza che questa, come le altre forme di criminalità organizzata, sono state "felicemente adottate" (dalla nostra Regione). "Nove sentenze passate in giudicato – Il procuratore generale cita quelle di Aemilia, ca va sans dir, e Grimilde, tutti processi tenuti nelle aule del Tribunale di via Paterlini – hanno attestato, con la condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, il radicamento nella nostra regione dell’ndrangheta". La dottoressa Musti, proseguendo nella sua relazione, evidenzia due ulteriori aspetti che dovrebbero far preoccupare chiunque abbia a cuore la solidità delle fondamenta della legalità in Emilia e a Reggio. Lo fa prendendo spunto dall’inchiesta Perseverance (conclusosi alla fine di novembre con 22 condanne, 14 patteggiamenti e 2 assoluzioni presso il tribunale di Bologna, sulla scorta dell’inchiesta della DDA che ha fatto affiorare le infiltrazioni ‘ndranghetistiche nell’economia del territorio, in particolare quelli di Reggio e Modena), che ha messo plasticamente in luce, come esso rappresenti: "La prova provata della capacità del sodalizio ndranghetistico emiliano di riorganizzarsi dopo gli arresti e le condanne negli anni precedenti" e, fatto, questo, ancor più preoccupante: "Con alcuni ‘colletti bianchi’ individuati come pienamente inseriti nel contesto mafioso". L’auspicio finale della dottoressa Musti, riguarda ciò che l’ex procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, definì ‘sindrome di Grimilde’ (ossia il non guardarsi allo specchio per non vedere la realtà, ossia la "presenza della mafia in ogni spazio della società civile").

Ni. bo.