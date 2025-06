Muti al Valli con la sua orchestra giovanile

Il 7 ottobre prossimo il maestro Riccardo Muti sarà al Teatro Valli a dirigere la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Un evento eccezionale, che segna un ritorno a lungo desiderato, a dieci anni dal suo ultimo concerto a Reggio Emilia. Nell’occasione, il maestro Muti riceverà dal sindaco Marco Massari il Primo Tricolore "per i riconosciuti meriti artistici, per i valori sociali veicolati e per la vicinanza dimostrata alla cittadinanza di Reggio Emilia".

Questa la più preziosa tra le anticipazioni che il sindaco Massari (anche in veste di presidente dei Teatri), insieme al direttore Paolo Cantù, ha svelato all’incontro con gli Amici dei Teatri. Il concerto è fuori abbonamento e i biglietti saranno in vendita dal 12 settembre. Ai soli abbonati della stagione concertistica viene riservata la prelazione dal 16 giugno al primo luglio.

Quest’anno i Teatri Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza sono stati frequentati da 137mila persone, grazie alle 670 aperture di sipario totali, registrando un +4% di abbonamenti, che nel 24 – 25 sono stati 4.405.

Tra le anticipazioni, la stagione dei concerti accoglierà il Quartetto Hagen e Philippe Herreweghe con Collegium Vocale Gent e Orchestre des Champs Elysées, mentre il gran finale di stagione sarà con la Bamberger Symphoniker, diretta da Manfred Honeck, e la violinista Julia Fischer. Per la stagione lirica, la Fondazione I Teatri e il Teatro Regio di Parma, in coproduzione, presentano Orfeo e Euridice di Christoph Willibald Gluck, con la regia di Shirin Neshat, al suo debutto nell’opera.

Nascerà a Reggio il nuovo allestimento de L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, con il team artistico che ricalcherà quello del fortunato Barbiere di Siviglia degli anni della pandemia, con la regia di Fabio Cherstich e la direzione musicale di Alessandro Cadario alla guida dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini.

La stagione di prosa accoglie Ferzan Ozpetek con ’Magnifica presenza’, Davide Enia che porta in scena ’Autoritratto’, mentre Anna Della Rosa va scena con Orlando. In Amleto², Filippo Timi riscrive Shakespeare in chiave personale e provocatoria, chiude la stagione ’Mi fa male il mondo’, scritto da Marco Baliani per Neri Marcorè.

Fuori abbonamento, attesissimo il ritorno di Alessandro Bergonzoni con Arrivano i Dunque. Protagonisti della sera di San Silvestro sono gli Oblivion. La stagione di musical ha tra gli spettacoli La febbre del sabato sera, con la Compagnia della Rancia, e Opera Locos, una produzione internazionale che fonde lirica, comicità e cultura pop.