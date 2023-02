Muto resta senza le sue cinquanta case

Una settimana dopo quello della famiglia Sarcone, ora passa allo Stato anche il patrimonio di Antonio Muto (classe 1955), imprenditore originario di Cutro ma residente a Reggio, condannato in via definitiva a 10 anni e otto mesi per associazione mafiosa nel maggio dell’anno scorso.

In seguito alla richiesta firmata dal Procuratore generale Lucia Musti sono così tolti al sessantasettenne – arrestato nel gennaio 2015 nell’ambito dell’operazione Aemilia contro la ‘ndrangheta e attualmente detenuto in carcere – beni per un valore di 8,5 milioni, già posti sotto sequestro nel 2019 e disseminati tra le province di Reggio, Parma, Modena e Piacenza.

Si tratta nello specifico di cinquanta immobili (tra cui una villetta di pregio a Reggio) capannoni industriali, terreni, una società immobiliare, dodici rapporti bancari e un automezzo.

Stando alle sentenze passate in giudicato la figura del condannato "è quella di partecipe molto attivo del sodalizio ‘ndranghetista emiliano, osservante delle gerarchie e regole dettate dai capi, fedele alle direttive ricevute condivise ed attuate e raccordo tra la cosca mafiosa ed esponenti delle istituzioni locali", allo scopo di favorire "il rafforzamento e l’espansione economica del sodalizio, di chiara matrice imprenditoriale".

Muto era legato in particolare a quegli ‘ndranghetisti che avevano intessuto rapporti nella società civile, come Pasquale Brescia e Alfonso Paolini, che cercavano sponde nella politica locale per contrastare l’azione delle interdittive antimafia del prefetto Antonella De Miro, che più di una volta (anche nel corso di visite istituzionali) venne invitata a non mettere in atto quell’azione di contrasto che più di tutte colpisce gli interessi dei mafiosi e dei loro sodali.

Nel processo Aemilia Muto si è sempre dichiarato innocente e il suo avvocato lo paragonò a Enzo Tortora. Durante la famosa arringa nell’aula bunker di Reggio, Muto arrivò a dichiarare di fronte ai giudici: "Io sono innocente, spero dal profondo che lo siate anche voi".

Gli accertamenti della Direzione investigativa antimafia hanno dimostrato la sproporzione tra il valore del suo patrimonio e i redditi dichiarati.

L’intero patrimonio, passato definitivamente nelle mani dello Stato, sarà ora amministrato dall’Agenzia Nazionale del Beni Sequestrati e Confiscati.