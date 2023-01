"Mutui inaccessibili, prezzi delle case invariati Così rischia di finire un periodo molto vitale"

"Noi venivamo da due anni di straordinaria vitalità, sia per quanto riguarda l’acquisto o la compravendita di immobili con scopi di investimento o anche per quanto riguarda la volontà, successivamente, di dare la casa o l’appartamento in locazione".

"Da cosa è stata data questa vitalità?", spiega Annamaria Terenziani (foto), presidente di Confedilizia. "Una molteplicità di fattori sicuramente. Non ultimo il proliferare dello smart working, o home working che dir si voglia, durante gli ultimi due anni. Chi ha acquistato una casa, generalmente, è un proprietario che ha venduto un immobile di un certo tipo, per andarne ad acquistare un altro magari più grande, perché desiderava quella stanza in più da utilizzare come ufficio per lo smart, oppure, una casa con del verde attorno, per poter avere l’opportunità di stare anche all’aria aperta. Quindi sì, quello che abbiamo riscontrato come associazione, è questo desiderio di cambiare casa dettato da esigenze reali, oltre che dall’idea di voler fare l’investimento".

Una vitalità destinata a svanire nel 2023: il rialzo dei tassi d’interesse ha reso i mutui molto meno ‘accessibili’ oltre che interessanti, e contestualmente, un’inflazione reale fuori scala determineranno, prevedibilmente un arresto di questa dinamica virtuosa: "E’ così – conferma Terenziani -. Sicuramente l’elemento che incide maggiormente è il rialzo dei tassi che vanno ad incidere sull’erogazione del mutuo. A fronte, per altro, di una dinamica dei prezzi che non scenderanno così facilmente. E’ normale che accada, finché si può, si cerca di resistere mantenendo invariato il prezzo dell’immobile. Diciamo che secondo le previsioni di Confedilizia questa dinamica rimarrà tale per tutto il 2023 e solo nel 2024 si inizierà, probabilmente, a vedere una discesa dei prezzi".

Una dinamica, molto simile a quella inflazionistica: alta, persistente, per tutto il prossimo anno, in discesa (seppur sopra la ormai ‘soglia psicologica’, quasi un feticcio, del 2%) per il 2024: "Ma la casa rimarrà ancora, se non di più, un bene rifugio per tutti, sia per coloro che hanno disponibilità economica forte, sia per quelli che l’acquista come prima casa – conclude l’avvocato Terenziani -. L’incertezza e l’eccessiva volubilità del mercato finanziario, spingerà molti risparmiatori a puntare forte sul mattone. Anche in presenza di condizioni economiche, meno favorevoli, per i motivi già espressi in precedenza".

Nicola Bonafini