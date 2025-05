"My name is Floria" crea un effetto ’spazializzante’

E se l’eroina pucciniana Tosca, gettandosi da Castel Sant’Angelo, fosse sopravvissuta al suicidio? È proprio quello che ha pensato Virgina Guastella: autrice di libretto e musica dell’opera "My name is Floria", in prima assoluta questa sera alle 20 al Teatro Ariosto (e in replica domenica 18, alle 15,30), con la regia di Luigi De Angelis. Opera commissionata e prodotta dai Teatri, con Festival aperto e Reggio Parma Festival. Dirige l’Icarus Ensemble Marco Angius , mentre la regia del suono e il live electronics sono a cura di Tempo Reale.

Direttore Angius, che cosa si deve aspettare il pubblico?

"My name is Floria è una drammaturgia sonora, in un atto e due scene. Un’opera che si sviluppa su più livelli in equilibrio. Il canto, la musica strumentale e la parte elettronica, che crea un effetto spazializzante. Nella partitura c’è anche un intermezzo, che come un frullatore acustico nello spazio di quattro minuti ripropone le sonorità contenute nell’opera". Un’opera molto contemporanea.

"Assolutamente contemporanea. Non deve ingannare il fatto che il personaggio pucciniano di Tosca ispiri in qualche modo l’opera. Puccini non è mai evocato, né su di lui aleggia alcun tipo di nostalgia. Tosca è semplicemente un pretesto per parlare di oggi. L’opera riconosce l’esistenza di radici, di una tradizione, ma va oltre per rappresentare la contemporaneità con gli strumenti della contemporaneità. L’ensemble Icarus è poi protagonista di un’interpretazione graffiante, che amplifica l’aspetto vocale ed emozionale dell’opera".

Maestro, nel 2017 è stato insignito dal Presidente Sergio Mattarella dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica italiana. Ed è considerato, tra i direttori d’orchestra, il riferimento rispetto al repertorio musicale contemporaneo, pur spaziando in diversi ambiti. Ha un pubblico la musica contemporanea, allo stesso modo del teatro di tradizione?

"Personalmente mi piace esplorare linguaggi nuovi e lavorare a stretto contatto con i compositori. E la musica contemporanea offre queste possibilità. Poi: sì, credo che da parte del pubblico ci sia l’esigenza di avvicinarsi a proposte nuove, che racchiudono il segno del proprio tempo".

Tra la prima e la replica dell’opera, domani alle 9.30, alla Sala Verdi del Teatro Ariosto (con ingresso libero) si terrà il convegno "L’opera contemporanea in Italia: produzione, comunicazione e critica", organizzato dall’Associazione Nazionale Critici Musicali, in collaborazione con I Teatri e Reggio Parma Festival.

Biglietti dell’opera: 20 e 15 euro.

Stella Bonfrisco