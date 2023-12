Myanmar, lotta per i diritti. Premiata Albertina Soliani

di Mariagiuseppina Bo

Albertina Soliani, attivissima contro la dittatura del Myanmar, dal colpo di Stato del 1° febbraio 2021, profonda amica del consigliere di stato di Stato, Aung San Suu Kyi, è stata premiata con un riconoscimento speciale, durante la XII edizione del premio Maria Rita Saulle, istituito dall’Istituto di Studi Politici ’San Pio V’, a Roma.

Soliani (presidente istituto Cervi, presidente dell’associazione parlamentare ’Amici della Birmania’, già senatrice, afferma: "Sono molto lieta che con questo premio si accenda la luce sul Myanmar. Un popolo, con le sue 135 etnie, che sta resistendo contro i militari, che hanno travolto la democrazia. Stanno resistendo da circa 3 anni e stanno vincendo. Stanno dimostrando al mondo, insieme a Aung San Suu Kyi, in carcere a Naypyidaw e isolata dal mondo, il loro amore per la democrazia. Una grande lezione per tutta la comunità internazionale".

Soliani per Aung San Suu Kyi si è attivata personalmente così come per aiutare il popolo birmano, con raccolte fondi, aiuti alimentari, sanitari e molto altro.

Il premio dell’Istituto ’San Pio V’ le ha riconosciuto la difesa dei diritti umani in Myanmar.

La consegna si è svolta nel centro congressi ’Gli Archi’ a Roma. Il premio, una targa e un dipinto con un salvagente nel mare, è stato ritirato, per Soliani, dall’amica, ex prefetto di Reggio, Iolanda Rolli, presenti anche i rappresentanti della comunità birmana a Roma.

"È un grande onore ritirare questo premio per l’ex senatrice Soliani – dice Rolli – un riconoscimento meritatissimo nel nome dei valori della libertà e democrazia, profondamente radicati in lei, nella sua vita personale e professionale. Da amica, conosco bene la sua passione e il suo impegno sincero nel dare un suo contributo. Il conflitto in Myanmar è troppo spesso dimenticato dai media internazionali. Soliani, nel suo impegno quotidiano, è diventata una voce forte in favore del popolo oppresso in Myanmar".

Il premio intitolato alla nota giurista Maria Rita Saulle, è nato nel 2009 per volere dell’Istituto di studi politici ’San Pio V’ di Roma.

Maria Rita Saulle ha istituito in Italia la prima cattedra universitaria sui diritti umani.