Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente DeloguIl post di Andrea DeloguPrevisioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniMamma sfrattata
Acquista il giornale
CronacaNabucco, l’eterna lotta tra dominatori e oppressi
30 ott 2025
STELLA BONFRISCO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Nabucco, l’eterna lotta tra dominatori e oppressi

Nabucco, l’eterna lotta tra dominatori e oppressi

Lirica, l’opera verdiana inaugura domani sera la stagione del Romolo Valli. Il regista, Federico Grazzini: "Abbiamo fuso passato, presente e futuro".

Nella visione di Grazzini, il Nabucco attraversa tutte le epoche

Nella visione di Grazzini, il Nabucco attraversa tutte le epoche

’Nabucco’ di Giuseppe Verdi inaugura la stagione lirica dei Teatri, domani sera al teatro Municipale Valli, alle 20. E in replica domenica 2 novembre alle 15.30. A dirigere l’Orchestra Filarmonica Italiana è Massimo Zanetti, mentre la regia è affidata a Federico Grazzini. L’opera è un nuovo allestimento - coprodotto dal Teatro Pavarotti-Freni di Modena e Fondazione I Teatri, insieme ai Teatri di Operalombardia e Azienda Teatro del Giglio di Lucca - che ambienta questo dramma sulla caduta dell’antica Gerusalemme per mano di Nabucodonosor (Nabucco), e sul successivo esilio degli Ebrei a Babilonia, in un impianto scenico di grande impatto. Scene caratterizzate da atmosfere apocalittiche, costumi distopici e una luce che racconta la lotta eterna tra oppressori e oppressi.

Nel cast artistico: Nabucco (Fabian Veloz), Ismaele (Matteo Desole), Zaccaria (Riccardo Zanellato), Abigaille (Marta Torbidoni) il Gran Sacerdote di Belo (Lorenzo Mazzucchelli), Fenena (Chiara Mogini), Anna (Laura Fortino) e Abdallo (Saverio Pugliese). Scene e costumi sono di Anna Bonomelli, le luci di Giuseppe Di Iorio. Giovanni Farina dirige il Coro Lirico di Modena. "Nel ’Nabucco’ – spiega il regista Federico Grazzini - entrano in gioco tendenze contrapposte dell’animo umano: quella oscura, violenta e prevaricante degli oppressori e quella luminosa, compassionevole e consapevole, animata dalla speranza degli oppressi. Abbiamo voluto fondere elementi del passato, del presente e del futuro per raccontare una favola moderna, che risuoni con il pubblico di oggi a un livello più profondo ed emotivo".

Stella Bonfrisco

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro