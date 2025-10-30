Nabucco, l’eterna lotta tra dominatori e oppressi

’Nabucco’ di Giuseppe Verdi inaugura la stagione lirica dei Teatri, domani sera al teatro Municipale Valli, alle 20. E in replica domenica 2 novembre alle 15.30. A dirigere l’Orchestra Filarmonica Italiana è Massimo Zanetti, mentre la regia è affidata a Federico Grazzini. L’opera è un nuovo allestimento - coprodotto dal Teatro Pavarotti-Freni di Modena e Fondazione I Teatri, insieme ai Teatri di Operalombardia e Azienda Teatro del Giglio di Lucca - che ambienta questo dramma sulla caduta dell’antica Gerusalemme per mano di Nabucodonosor (Nabucco), e sul successivo esilio degli Ebrei a Babilonia, in un impianto scenico di grande impatto. Scene caratterizzate da atmosfere apocalittiche, costumi distopici e una luce che racconta la lotta eterna tra oppressori e oppressi.

Nel cast artistico: Nabucco (Fabian Veloz), Ismaele (Matteo Desole), Zaccaria (Riccardo Zanellato), Abigaille (Marta Torbidoni) il Gran Sacerdote di Belo (Lorenzo Mazzucchelli), Fenena (Chiara Mogini), Anna (Laura Fortino) e Abdallo (Saverio Pugliese). Scene e costumi sono di Anna Bonomelli, le luci di Giuseppe Di Iorio. Giovanni Farina dirige il Coro Lirico di Modena. "Nel ’Nabucco’ – spiega il regista Federico Grazzini - entrano in gioco tendenze contrapposte dell’animo umano: quella oscura, violenta e prevaricante degli oppressori e quella luminosa, compassionevole e consapevole, animata dalla speranza degli oppressi. Abbiamo voluto fondere elementi del passato, del presente e del futuro per raccontare una favola moderna, che risuoni con il pubblico di oggi a un livello più profondo ed emotivo".

Stella Bonfrisco