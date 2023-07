Nadia e Oleksandra le più richieste "Quando ci sentono, si commuovono"

"Per fare questo lavoro ci vuole tanta vocazione nell’aiutare gli altri e approcciarsi con empatia alla gente – raccontano Nadia e Oleksandra – nel nostro ufficio arrivano quotidianamente molti cittadini stranieri con difficoltà anche a scrivere su un modulo e il nostro lavoro è quello di trovare una soluzione alle loro esigenze".

Nadia, con il sorriso sulle labbra racconta, divertita, che ormai nell’ufficio di Piazzale Marconi arrivano persone da tutta la città ma anche da fuori. "Si è sparsa la voce – ribadisce Nadia – sanno che qui trovano persone che parlano la loro lingua e ci chiedono di tutto. Arrivano allo sportello e chi non sa, appena capisce che sono di origine marocchina, gli si illuminano gli occhi, quasi con un sospiro di sollievo perché possono comunicare nella lingua araba".

Alla domanda cosa consigliano ai giovani e futuri colleghi che magari arriveranno in ufficio con le nuove selezioni, Oleksandra risponde: "Consiglio di prendere questo lavoro un po’ come una missione perché non si limita ad essere un semplice lavoro di ufficio, Poste Italiane deve mantenere un identità umana, bisogna aiutare chi ha bisogno dei diversi servizi con il sorriso e l’umanità necessarie". Entrambe aspirano ad una crescita professionale, lo sperano e Nadia ci racconta che a lei piacerebbe fare il Direttore di un ufficio.