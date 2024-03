Nadia Urbinati presenta ’L’ipocrisia virtuosa’

Nadia Urbinati insegna Teoria politica alla Columbia University di New York. Marino Sinibaldi è giornalista e critico letterario. Domani alle 11, al Ridotto del Valli, nell’ambito di Finalmente Domenica, presenteranno il libro di Urbinati "L’ipocrisia virtuosa". Sarà interessante seguire il dialogo che, dal libro di Urbinati, si svilupperà tra l’autrice e il giornalista: a partire da "Dire quel che si pensa, sempre". È questa regola di autenticità che l’ipocrisia mette in discussione. Ed è anche la ragione per la quale è giudicata in modo negativo, come un fatto di incoerenza intenzionale tra pensieri, parole e comportamenti. Nel difficile equilibrismo tra il non fare male agli altri e il non fare male a se stessi, l’ipocrisia allena a pensare in maniera complessa e a stare in relazione con gli altri sul palcoscenico pubblico. Ingresso libero.