Nanoprom, una super matita ’da 300 kmh’

Una matita realizzata con elementi che hanno vissuto emozioni a oltre 300 chilometri all’ora? Da oggi è possibile. Nanoprom Chemicals srl, società certificata Benefit, specializzata nello sviluppo di nanomateriali per diversi settori, dalla nautica, all’aeronautica, all’automotive, fino alla Formula 1, ha presentato infatti in anteprima mondiale al JEC Forum Italy di Bologna la prima matita ricavata dai dischi frenanti in carbon-carbon delle monoposto di Formula 1 e delle due ruote della MotoGP.

A illustrare il progetto è lo stesso fondatore e presidente di Nanoprom Chemicals, Gian Luca Falleti, che spiega: "Si tratta di un progetto che dà il via a una vera e propria rivoluzione sostenibile e circolare, poiché consente il completo riuso di materiali che fino ad oggi, non trovando scopi per altri ambiti applicativi, erano inevitabilmente destinati allo smaltimento come rifiuto speciale, da ritrattare peraltro con processi onerosi. I freni carbon-carbon sono infatti utilizzati su bolidi che si spingono fino a 340 kmh e che, quando entrano in azione, raggiungono temperature prossime ai 1200 gradi, diventando incandescenti. Prestazioni così estreme ne alterano le proprietà rendendo impossibile l’utilizzo per più di una sessione competitiva. Ad ogni fine gara cessano il loro scopo e ogni team, nel suo luogo di origine, li invia allo smaltimento".

"Oggi – prosegue Falleti – grazie a un progetto che ho portato avanti assieme a Michael Robinson, car designer famoso per la sua visione futurista, con questi freni esausti siamo in grado di proporre oggetti da collezione".

Lo stesso Michael Robinson aggiunge: "Il disco frenante in carbon-carbon, dopo la gara ha la capacità di scrivere lasciando un tratto su di un foglio di carta come una normale mina in grafite. Ci si potrà quindi mettere in tasca la combinazione di un materiale di altissima tecnologia, altissimo design e altissima sostenibilità ambientale, ovvero una matita che nella sua precedente vita è arrivata a 340 kmh e 1200 gradi di temperatura. Non solo un contributo all’economia circolare, ma una seconda vita ad un oggetto che altrimenti sarebbe diventato un rifiuto speciale da smaltire".

L’ambizioso progetto, denominato P3E40 (ovvero Pencil da 340 kmh), non finisce qui. Dice Falleti: "La nostra scommessa è quella di riciclare al 100% il disco del freno in carbon-carbon. Così, ogni scarto derivante dalla lavorazione è recuperato e destinato ad altri scopi circolari i trucioli vengono destinati alla realizzazione di mine per scrivere e la polvere che si produce durante la lavorazione è impiegata come additivo per la vetrificazione a freddo".