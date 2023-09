"Napolitano e il rigore di chi conosce la storia"

(...) Quando era un “semplice” senatore a vita lo invitai a Reggio, dove tante volte era venuto da dirigente di partito, per presentare le sue memorie agli studenti di storia contemporanea a Palazzo Dossetti. Un’aula gremita e il rettore Pellacani erano venuti a dargli il benvenuto e ascoltarlo: mi avevano colpito in quel volume molte cose, ma soprattutto il racconto della caduta del muro di Berlino, avvenuto mentre Napolitano era lì, testimone della fine della illusione sovietica, non della passione di giustizia e della vitalità democratica che aveva fatto del rampollo di uno dei grandi avvocati napoletani un dirigente del Pci e della sua minoranza migliorista. Le studentesse e gli studenti fecero qualche domanda, poi andammo a cena, con lui e la signora Clio. Non ebbi mai animo di dirgli che non avevo trovato nemmeno un assessore che avesse il tempo di profittare del suo giudizio. Poi vennero gli anni della presidenza della Repubblica e della presidenza della Treccani di Giuliano Amato nei quali con la Fondazione per le scienze religiose ebbi modo di collaborare: fu lui a convincere l’allora presidente Medvedev a prestare le icone di Rublev e Dionisi che tornarono dal museo al culto per due mesi a Firenze; fu lui ad adoperarsi perché la Bibbia di Marco Polo potesse riprendere la strada che nel 1245 l’aveva portata da Lione alla Cina e tornare a Pechino poi a Bruxelles. Fu naturalmente lui a fare dell’anniversario del 150° dell’unità d’Italia una grande occasione di ripensamento civile nel quale potei ancora lavorare ad alcune opere Treccani che oggi tutto possono leggere gratis nel portale dell’istituto dell’enciclopedia. Legato attraverso Giuseppe Galasso alla eredità crociana, Napolitano era uno di quei politici che sapeva il peso della storia, il valore della conoscenza storica, e il prezzo del suo oblio: così nemmeno quando Reggio rifiutò la proposta di un Museo nazionale di videostoria ebbi animo di dirglielo. Avevamo fatto con il citato Galasso, Sabino Cassese e Alessandro Pajno in due tomi sui presidenti della Repubblica e i due sui presidenti del consiglio, sui quali, scrutando l’indice col grande visore che si era fatto installare per compensare la perdita di vista, aveva come sempre detto parole preziose: ci mancheranno, certo. Ma la sua eredità continuerà ad insegnare con quel rigore mai assillante che in questi tempi tutti sentono così distante e così urgente.

Alberto Melloni