"Napolitano e il valore della storia"

di Alberto Melloni*

Ieri alla Camera, accanto alla moglie Clio e alla famiglia, c’erano una folla di parlamentari, ex parlamentari e numerosi amici del Presidente Napolitano, invitati per una cerimonia di commiato solenne e sobria. L’impressione che dava l’emiciclo era che in fondo siano in molti a pensare che il mondo si divide in due: da un lato i Saggi (incolti o dotti non fa differenza) dai quali si impara sempre qualcosa; e dall’altro gli Stupidini, dai quali non si impara mai niente. E per Napolitano, che era certamente uno della prima categoria, valeva pena di andare perché di sicuro anche da morto, avrebbe insegnato qualcosa. Ed è stato così. (...)

*docente di Unimore