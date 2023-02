Narcotraffico, 16 anni e mezzo a Beqiraj

di Alessandra Codeluppi Pene pesanti, fino a 16 anni col rito abbreviato, per narcotraffico. Tra chi è stato condannato, figura anche l’ex carabiniere Costanzo Sanna. È il verdetto emesso dal giudice di Bologna Claudio Paris all’esito del processo di primo grado scaturito dall’operazione ‘Maffi’, condotta dalla Finanza felsinea. Per gli investigatori, gli indagati appartenevano a un sodalizio dedito all’importazione in Italia di cocaina. La droga, prodotta in Sudamerica, arrivava nei porti dei Paesi Bassi, per poi approdare nella Bassa reggiana attraverso corrieri che usavano auto con doppi fondi realizzati da officine compiacenti. Nell’udienza preliminare, su diciassette imputati nove hanno scelto l’abbreviato. A otto di loro (tranne Giuseppe Cariati) si contesta di essersi associati per acquistare, trasportare e cedere ai ‘cavalli’ cocaina destinata all’Emilia, alla Lombardia e alle Marche. Sono accusati di aver organizzato l’importazione dall’Olanda, con cadenza mensile, per cinque chili a viaggio, usando un’auto preparata ad hoc e portando lo stupefacente dentro un casolare in uso a uno di loro, primo luogo dove stoccarla e suddividerla. Il gruppo era stanziato soprattutto a Reggio, ma attivo anche a Carpi, Mantova e Macerata. Due albanesi sono considerati promotori e organizzatori. Vive a Guastalla, dov’è sottoposto ai domiciliari, il 43enne Okland Beqiraj: ieri...