"Narcotraffico e maxi riciclaggio". Imputati tre residenti nel Reggiano

È fissato per metà maggio, in tribunale a Trento, l’avvio del processo per riciclaggio di oltre 18 milioni di euro ritenuto provento del narcotraffico internazionale grazie alle sinergie strette dalla ‘ndrangheta di San Luca e da quella del Crotonese, in particolare da personaggi legati alle cosche di Cirò e Cutro. Il gip Enrico Borrelli ha accolto la richiesta del procuratore distrettuale Sandro Raimondi e del sostituto Davide Ognibene. Si tratta di un procedimento parallelo a quello che, nel maggio scorso, ha portato all’operazione della Dda di Bologna, denominata "Aspromonte Emiliano", con cui sarebbe stata smantellata un’organizzazione finalizzata al narcotraffico in cui sono implicati presunti affiliati alla ‘ndrangheta reggina e crotonese ma anche narcos sudamericani. Sono ventuno gli imputati.

Tra loro anche tre uomini residenti nel Reggiano. Si tratta di Giovanni Generoso, 29 anni, abitante a Guastalla, Gennaro Lonetti, 36enne di Gualtieri, e Francesco Silipo, 35 anni, abitante a Gualtieri. Tra gli altri imputati anche uomini italiani, marocchini, albanesi, un siriano e un colombiano. Le operazioni si muovevano pure in Emilia con l’organizzazione che avrebbe ricevuto una somma di 260mila euro da Gennaro Lonetti, melissese residente a Gualtieri, altri 290mila da Lonetti e Francesco Silipo, originario di Cutro, più 300mila da Silipo e Giovanni Generoso. Sono ritenuti legati alla ‘ndrangheta del Crotonese e alle sue ramificazioni nelle regioni del Nord.