Nas in pasticceria: sequestrati 21 chili di alimenti

In quanti si propongono di mettersi a dieta dopo le festività natalizie? Se si analizzano i risultati dei controlli a tappeto effettuati dai carabinieri del Nas in tutt’Italia, ce n’è abbastanza per farsi passare la fame prima delle feste. Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Parma ha svolto blitz anche in provincia di Reggio e in Val d’Enza, presso una pasticceria, ha sequestrato 21 chili di alimenti in parte scaduti e in parte privi delle indicazioni riguardanti la loro rintracciabilità. Dolciumi natalizi dal valore commerciale di circa 150 euro, esposti in una pasticceria il cui laboratorio presentava importanti carenze igienico-sanitarie "per la presenza di sporcizia diffusa in tutte le attrezzature di lavoro, formazioni di muffa e tracce di umidità con distacco di intonaco sulle superfici murarie".

Durante il sopralluogo, altre irregolarità sono emerse sul personale impiegato nella produzione di panettoni, pandori e pasticcini: era "privo dei relativi attestati di formazione per alimentarista". Al titolare della pasticceria, oltre ai provvedimenti richiesti all’Ausl di Reggio, sono state contestate e comminate sanzioni pecuniarie per 3mila euro. Blitz sono stati svolti anche a Parma - dove in una pasticceria delle terre verdiane sono stati sequestrati 81 panettoni - e a Modena, dove in una ditta specializzata in e-commerce sono stati sequestrati 4.748 preimballi per confezionamento di prodotti dolciari natalizi. A livello nazionale, sono state controllate circa mille ditta e messe sotto sequetsro i 39 tonnellate di prodotti dolciari e materie prime.

Francesca Chilloni