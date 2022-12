Nasce al parco Enza l’area Calisthenics

Sono terminati i lavori di realizzazione dell’area calisthenics al Parco Enza. Il calisthenics (street workout) è una disciplina sportiva a corpo libero o con minimi attrezzi, che migliora forza e flessibilità. Nel quadro delle politiche giovanili, il Comune ha voluto progettare insieme ai ragazzi, che da tempo si esercitano a Montecchio, una struttura nuova, moderna e sicura: Da questa sinergia con i giovani è nato il progetto dell’area calisthenics al Parco Enza, sponsor Iren, realizzato da una ditta specializzata nel settore, su incarico del Comune.

L’area calisthenics è stata creata sull’area dell’ex ristorante di pesce, ora rimosso, con una pavimentazione antitrauma e le strutture combinate con sbarre, parallele, panche e alcuni step. A terra vi sono disegni esplicativi che consentono l’esecuzione degli esercizi; su ogni attrezzo si trova un QR code che rimanda a video dimostrativi. Sono state aggiunte anche originali sedute in materiale plastico riciclato, oltre a panchine classiche per godersi lo spettacolo o riposarsi. In primavera ci sarà la festa di inaugurazione, ma è già possibile iniziare ad allenarsi.