Nasce ’Albinea Live-Ets’ per il protagonismo giovanile

Ad Albinea è nata l’associazione ‘Albinea Live-Ets’ composta da un gruppo di ragazzi che hanno vinto il bando regionale Youz Officina che finanzia progetti dedicati ai giovani. La presentazione inizierà con due aperitivi, il 12 e il 19 maggio. "L’intento dell’associazione è lanciare proposte innovative lavorando in sinergia con gli altri stakeholder per potenziare le azioni già in atto per i ragazzi e costruire reti che offrano sempre più opportunità e acquistino maggiore capacità attrattiva", dicono dal Comune.

Albinea Live si pone come interlocutrice per le istituzioni e le altre realtà territoriali per rappresentare le istanze giovanili ed essere parte attiva nella definizione delle politiche locali. Uno degli scopi è l’attivazione di nuove forme di protagonismo giovanile tramite l’organizzazione di iniziative e riqualificazione della fruizione di aree significative. I primi due incontri si svolgeranno dalle 18.30 alle 20 nella terrazza della biblioteca Neruda e saranno l’occasione per conoscersi, confrontarsi su progetti ed eventualmente tesserarsi. Il gruppo di lavoro è aperto a nuovi ingressi e idee. Giovedì 1 giugno è stata promossa la ‘Cena in bianco’ in piazza Cavicchioni a partire dalle ore 20.30.

Matteo Barca