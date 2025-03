Nasce ’Casa Marzi’. Ospiterà le persone con lievi disabilità

Il 5 aprile, alle 11 al Borgo Marzi in via Venere di Chiozza, è prevista l’inaugurazione ufficiale di ‘Casa Marzi-Dopo di noi’, un progetto abitativo realizzato dalla cooperativa sociale Lo Stradello. Grazie a un prezioso lascito testamentario, all’aggiudicazione di un bando Pnrr sulla non autosufficienza e a una generosa donazione da parte di Ikea Parma per l’arredamento, è stato possibile concretizzare Casa Marzi. Si tratta di un servizio unico nel suo genere. La struttura è composta da quattro appartamenti accoglienti, progettati per ospitare otto persone con lieve disabilità offrendo per loro un ambiente sicuro e stimolante in cui costruire il proprio futuro.

"Casa Marzi – spiegano dalla cooperativa Lo Stradello – nasce dalla profonda convinzione che ogni individuo abbia il diritto di vivere una vita dignitosa e indipendente anche quando il supporto familiare viene meno o la persona, in quanto adulta, esprime il bisogno di maggiore autonomia. Il progetto si propone di offrire soluzioni abitative innovative e personalizzate, promuovendo l’autosufficienza, l’autodeterminazione e l’inclusione sociale delle persone accolte".

L’inaugurazione sarà quindi un momento di festa e di condivisione aperto alla cittadinanza e alle autorità locali. Un’opportunità per conoscere da vicino Casa Marzi. Da quarant’anni, Lo Stradello si impegna a sostenere le persone con disabilità e fragilità e le loro famiglie del territorio.

m. b.